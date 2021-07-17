2017'de Çin'de hayvanat bahçesine öldürülen adam! Çün'de hayvanat bahçesinde duvara tırmanarak atladı, hayvanlar tarafından öldürüldü!

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde az önce sorulan "2017'de Çin'de bir hayvanat bahçesinde eşi ve iki çocuğu bilet almasına rağmen kendisi bilet almayıp tel örgüyü aşıp duvara tırmanarak giren adam hangisi tarafınan öldürülmüştür?" izleyiciler tarafından araştırılıyor.

2017'de Çin'de bir hayvanat bahçesinde eşi ve iki çocuğu bilet almasına rağmen kendisi bilet almayıp tel örgüyü aşıp duvara tırmanarak giren adam hangisi tarafınan öldürülmüştür?

A) Çıngıraklı yılanlar

B) Timsahlar

C) Kaplanlar

D) Piranalar