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Giriş Tarihi: 17.7.2021 23:22 Son Güncelleme: 17.7.2021 23:26

2017'de Çin'de hayvanat bahçesine öldürülen adam! Çün'de hayvanat bahçesinde duvara tırmanarak atladı, hayvanlar tarafından öldürüldü!

2017'de Çin'de hayvanat bahçesine öldürülen adam! Çün'de hayvanat bahçesinde duvara tırmanarak atladı, hayvanlar tarafından öldürüldü!

Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile atv'de seyirci ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında az önce sorıulan 2017'de Çin'de bir hayvanat bahçesinde eşi ve iki çocuğu bilet almasına rağmen kendisi bilet almayıp tel örgüyü aşıp duvara tırmanarak giren adam hangisi tarafınan öldürülmüştür? merak konusu oldu

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde az önce sorulan "2017'de Çin'de bir hayvanat bahçesinde eşi ve iki çocuğu bilet almasına rağmen kendisi bilet almayıp tel örgüyü aşıp duvara tırmanarak giren adam hangisi tarafınan öldürülmüştür?" izleyiciler tarafından araştırılıyor.

2017'de Çin'de bir hayvanat bahçesinde eşi ve iki çocuğu bilet almasına rağmen kendisi bilet almayıp tel örgüyü aşıp duvara tırmanarak giren adam hangisi tarafınan öldürülmüştür?

A) Çıngıraklı yılanlar

B) Timsahlar

C) Kaplanlar

D) Piranalar

Çinli yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, bilet ödememek için hayvanat bahçesinin duvarlarını aşan adam kaplan bölümüne indi.

Cevap: Kaplanlar

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2017'de Çin'de hayvanat bahçesine öldürülen adam! Çün'de hayvanat bahçesinde duvara tırmanarak atladı, hayvanlar tarafından öldürüldü!
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