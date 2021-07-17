Aşiyan ne demektir? Aşiyan anlamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde az önce sorulan Aşiyan ne demektir? sorusu izleyicler tarafından araştırılıyor. Peki, TDK'ye göre Aşiyan anlamı nedir?

AŞİYAN KELİMESİ NE DEMEK? AŞİYAN KELİMESİ TDK ANLAMI

Aşiyan kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Aşiyan, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre aşiyan kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Kuş yuvası

- Ev, oturulan yer, mesken

AŞİYAN KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin / Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?