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Giriş Tarihi: 17.7.2021 23:18 Son Güncelleme: 17.7.2021 23:20

Aşiyan ne demektir? Aşiyan anlamı nedir?

Aşiyan ne demektir? Aşiyan anlamı nedir?

Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile atv'de seyirci ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında az önce sorıulan "Aşiyan ne demektir" sorusu, yarışmayı izleyenler için merak konusu oldu. Peki, aşiyan ne demektir, aşiyan anlamı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde az önce sorulan Aşiyan ne demektir? sorusu izleyicler tarafından araştırılıyor. Peki, TDK'ye göre Aşiyan anlamı nedir?

AŞİYAN KELİMESİ NE DEMEK? AŞİYAN KELİMESİ TDK ANLAMI

Aşiyan kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.
Aşiyan, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre aşiyan kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Kuş yuvası
- Ev, oturulan yer, mesken

AŞİYAN KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin / Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?

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Aşiyan ne demektir? Aşiyan anlamı nedir?
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