Harry Potter ve Melez Prens konusu nedir, oyuncuları kimler? Harry Potter ve Melez Prens kaç yılında çekildi?

Harry Potter ve Melez Prens konusu oyuncuları ve birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Seride Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminden sonra ve Ölüm Yadigarları'ndan önceki yapım olarak bilinen filmde 3. hortkuluk Salazar Slytherin'e ait olan madalyon için gizemli sıvıyı içen Dumbledore'un ölümüyle son bulur. "Harry Potter ve Melez Prens konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yılında çekildi?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Harry Potter ve Melez Prens hakkında merak edilenler…

HARRY POTTER MELEZ PRENS KONUSU

Harry Potter ve Melez Prens'de Voldemort'un geri dönüşünü Sihir Bakanlığı'nın da kabul etmesiyle artık insanlar Harry'i "Seçilmiş Kişi" diye çağırmaya başlarlar. Bu arada Harry, kendisine vaftiz babası Sirius'tan miras mallar kaldığını öğrenir. Bu mallar, Zümrüdüanka Yoldaşlığı'nın gizli karargahı olan Grimmauld Meydanındaki, Black ailesinin evi ve yaşlı ev cini Kreacher'dır.[7]

Harry, Profesör Snape'in Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni olduğu anonsunu duyunca afallayıp kalır. Snape'nin yerini, Harry'nin farkında olmadan öğretmenlik yapması için ikna ettiği Horace Slughorn doldurur. Bu bir bakıma Harry'nin faydasına olmuştur çünkü; Slughorn, Harry'i Snape'in istediğinden daha düşük bir S. B. D. (Sıradan Büyücülük Düzeyi) puanı ile F.Y. B. S (Feci Yorucu Büyücülük Sınavları) İksir sınıfına kabul eder. Böylece Harry seherbaz (ölüm yiyenlerle savaşan büyücü) olabilmesi için gereken dersleri alabilir. (Harry'nin gelecekte yapmayı düşündüğü tek meslek seherbazlıktır. Hakkındaki kehaneti de duyduktan sonra kendisi için karanlık büyücülerle savaşmaktan daha uygun bir meslek olamayacağını düşünmektedir.) Profesör Slughorn'un dersinde Harry kullanılmış bir iksir kitabını Slughorn'un dolabından aşırır ki bu kitabın sahibi "Melez Prens"'dir. Kitaptaki iksirlerle ilgili el yazısıyla yazılmış küçük notlar Harry'nin başarılı iksirler yapmasını ve ödül olarak küçük bir şişe Felix Felices (şans iksiri) kazanmasını sağlar.

Dumbledore, Harry'e özel dersler vermeye başlar. Aslında bu dersler, düşünseli ile Voldemortla ilgili anılara yapılan yolculuklardır. Dumbledore, Voldemort'un ölümsüz olabilmek için ruhunu 7 parçaya bölerek onları Hortkuluk denilen bazı nesnelere yerleştirdiğini tahmin etmektedir. İki hortkuluk imha edilmiştir (Tom Riddle'nin günlüğü ve Marvoldo Gaunt'un yüzüğü). Bu arada gelişen olaylarla Harry Melez Prensin Severus Snape olduğunu öğrenir.

3. hortkuluk Salazar Slytherin'e ait olan bir madalyondur ve madalyon iyi korunan bir mağarada gizlenmiştir ve içi gizemli bir sıvıyla dolu bir kabın dibindedir ve madalyona ulaşmak isteyen kişinin bu sıvıyı içmesi gerekmektedir. Dumbledore sıvıyı içer ve çok güçsüz ve yorgun düşer. Sonunda bir madalyon ve kendine R.A.B. diyen birinden kısa bir not bulurlar. Harry, Dumbledore'u da alarak hızla oradan uzaklaşır. Dumledore'un iyileşebilmesi için Snape'in ona bir iksir hazırlaması gerekmektedir. Okula vardıkarında, Draco Malfoy'un yardımı ile okula sızan ölüm yiyenlerle karşılaşırlar ve Snape, Dumbledore'u öldürüp ölüm yiyenlerle birlikte okuldan ayrılır. Oldukça sakin geçen film de çoğu hayranı sonunu beğenmemiştir

NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film 15 Temmuz 2009'da ABD ve Türkiye dâhil birçok ülkede aynı anda gösterime girmiştir.

OYUNCULARI KİMLER

Filmde oynayan bazı oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Bonnie Wright, Matthew Lewis, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Jim Broadbent, Michael Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith, Tom Felton, David Thewlis, Julie Walters'dır.