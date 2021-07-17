Kalamar dolması tarifi: 17 Temmuz MasterChef kalamar dolması tarifi ve gerekli malzemeler

Kalamar Dolması nasıl yapılır sorusu, MasterChef son bölümün ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Önceki akşam TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan MasterChef'te yapılan yemekler arasında Kalamar Dolması yer alıyordu. MasterChef programının takipçileri de Kalamar Dolması tarifini ve bu yemeğin yapılması için gerekli malzemeleri araştırmaya başladı. Akdeniz mutfağının efsanevi lezzetleri arasında yer alan Kalamar Dolması tarifi haberimizde yer alıyor.

KALAMAR DOLMASI TARİFİ MALZEMELERİ

4 Adet kalamar

3 Tutam Ispanak Doğranmış

1 Tutam Dereotu Doğranmış

2 Adet Arpacık Soğanı Ufak ufak doğranmış

2 Diş Sarımsak Ufak ufak doğranmış

4 Yemek Kaşığı Ezine Peyniri Ezilmiş

3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

Kalamar Terbiye İçin Kullanılacak Malzemeler

2 Çay Kaşığı Karbonat

1 Çay Kaşığı Toz Şeker

1 Su Bardağı Süt

1 Çay Bardağı Panko Ekmek Kırıntısı (Bayat ekmekleri fırında pişirip rondodan geçirebilirsiniz.)

KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

1- Kalamarların yumuşaması için önce marine etmemiz gerekiyor. Kalamarları bir kap içerisinde Karbonat, toz şeker ve süt ile karıştırın. Kalamarlara zarar vermeden nazikçe karıştırın. Vaktiniz varsa 1 gün yoksa en azından 3 saat buzdolabında dinlendirin.

2- Bir tava içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı döküp soğan ve sarımsakları hafif soteleyin. Kalamarın ayaklarını küçük küçük doğrayıp tavaya katın 3-4 dakika kadar karıştırarak pişirin.

3- Ispanakları ve dereotunu tavaya katıp 2-3 dakika kadar karıştırın. Yeşillikler rengini çok kaybetmeden ama hafif sönünce ekmek kırıntısını ve peyniri ilave edin.

4- Tuz ve Karabiber ilave edip Ezine peynirini ufak ufak ezerek kısık ateşte 2-3 dakika kadar daha pişirin.

5- Oda sıcaklığına gelen kalamarları kâğıt havlu ile kuruladıktan sonra iç harcını doldurup ağızlarını kürdan ile kapatın.

6- Peçeteye biraz zeytinyağı döküp döküm tavayı hafiften yağlayın. Döküm tavayı ısıttıktan sonra kalamarları yerleştirip her tarafı güzelce iz yapacak şekilde ikişer dakikada bir çevirerek pişirin.