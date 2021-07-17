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Giriş Tarihi: 17.7.2021 13:49

Mirasyedi filmi konusu ne? Mirasyedi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Mirasyedi filmi konusu ne? Mirasyedi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Mirasyedi filmi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekin Mert Daymaz ve Fulya Zenginer’in başrollerine hayat verdiği romantik komedi türündeki yapımda birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Peki, Mirasyedi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mirasyedi filmi nerede çekildi?

Ekranlara gelen yapımlarla ilgili detaylar izleyenler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan ve başrollerinde Fulya Zenginer gibi oyuncuların bulunduğu Mirasyedi filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Peki, Mirasyedi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

MİRASYEDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ekranlara gelecek olan yapım Mirasyedi filminde konu olarak; gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.

MİRASYEDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Eray Koçak'ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül paylaşıyor.

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Mirasyedi filmi konusu ne? Mirasyedi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
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