Mirasyedi filmi konusu ne? Mirasyedi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Ekranlara gelen yapımlarla ilgili detaylar izleyenler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan ve başrollerinde Fulya Zenginer gibi oyuncuların bulunduğu Mirasyedi filmi konusu ve oyuncuları ile araştırılıyor. Peki, Mirasyedi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

MİRASYEDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ekranlara gelecek olan yapım Mirasyedi filminde konu olarak; gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.

MİRASYEDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Eray Koçak'ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül paylaşıyor.