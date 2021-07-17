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Giriş Tarihi: 17.7.2021 15:00

Stajyer filmi konusu nedir? The Intern konusu, oyuncuları ve karakterleri

Stajyer filmi konusu nedir? The Intern konusu, oyuncuları ve karakterleri

Usta oyuncu Robert De Niro ve Anne Hathaway’in başrolleri paylaştığı Stajyer filmi bugün televizyon yayın akışında yer aldı. İş yaşamını farklı bir bakış açısıyla ele alan komedi-drama türündeki film bu akşam TRT ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bunun üzerine pek çok televizyon izleyicisi Stajyer filmi konusu nedir diye araştırıyor. The Intern konusu, oyuncuları ve karakterleri de filme ilişkin araştırılanlar arasında yer alıyor.

Robert De Niro ve Anne Hathaway'in başrollerde yer aldığı, Nancy Meyers'in yönettiği Stajyer filmi bu akşam ekranlara gelecek. Orijinal adı The Intern olan film, Stajyer filmi konusu nedir sorusuyla inceleniyor. Filmi izlemek için ön bilgi edinen pek çok kişi The Intern konusu, oyuncuları ve karakterleri hakkında araştırma yapıyor. İşte filme ilişkin merak edilenler.

THE INTERN (STAJYER) FİLMİ KONUSU

70 yaşlarında dul bir adam olan Ben Whittaker (Robert De Niro) emekli olmanın aslında sandığı gibi her şeyin paramparça olması demek olmadığını keşfeder. Oyuna geri dönmek için bir fırsat kollayan Whittaker, Jules Ostin (Anne Hathaway) tarafından kurulan ve işletilen bir moda firmasında yaşlı bir stajyer olarak işe başlar.

STAJYER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film New York'ta çekildi. Süresi 121 dakika olan film 2015 yılında vizyona girdi.

STAJYER OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Robert De Niro, Ben Whittaker

Anne Hathaway, Jules Ostin

Rene Russo, Fiona

Anders Holm, Matt

Andrew Rannells, Cameron

Adam DeVine, Jason

Zack Pearlman, Davis

Jason Orley, Lewis

Christina Scherer, Becky

JoJo Kushner, Paige

Nat Wolff, Justin

Linda Lavin, Patty

Celia Weston, Doris

Steve Vinovich, Miles

Molly Bernard, Samantha

C.J. Wilson, Mike

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Stajyer filmi konusu nedir? The Intern konusu, oyuncuları ve karakterleri
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