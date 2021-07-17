Stajyer filmi konusu nedir? The Intern konusu, oyuncuları ve karakterleri

Robert De Niro ve Anne Hathaway'in başrollerde yer aldığı, Nancy Meyers'in yönettiği Stajyer filmi bu akşam ekranlara gelecek. Orijinal adı The Intern olan film, Stajyer filmi konusu nedir sorusuyla inceleniyor. Filmi izlemek için ön bilgi edinen pek çok kişi The Intern konusu, oyuncuları ve karakterleri hakkında araştırma yapıyor. İşte filme ilişkin merak edilenler.

THE INTERN (STAJYER) FİLMİ KONUSU

70 yaşlarında dul bir adam olan Ben Whittaker (Robert De Niro) emekli olmanın aslında sandığı gibi her şeyin paramparça olması demek olmadığını keşfeder. Oyuna geri dönmek için bir fırsat kollayan Whittaker, Jules Ostin (Anne Hathaway) tarafından kurulan ve işletilen bir moda firmasında yaşlı bir stajyer olarak işe başlar.

STAJYER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film New York'ta çekildi. Süresi 121 dakika olan film 2015 yılında vizyona girdi.