2016 yılında vizyona giren Avcı Kış Savaşı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Fantastik dram türündeki yapımı bu akşam izlemek isteyenler filmin konusu ve oyuncuları araştırmasına başladı. Yapımda aynayı geri almak için bir avcı birliğini görevlendiren kraliçeye karşı iki iyi kalpli avcı güç birliği yapacak. Peki Avcı Kış Savaşı filmi konusu ne? Avcı Kış Savaşı filmi oyuncuları kim?

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron