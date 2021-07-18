Baş Belası 5. bölüm izle! Şahin anlaşmayı kabul edecek mi?





BAŞ BELASI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Şahin'in Yener'in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomiserleri için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur. Şahin'i İpek'le terapiye zorlarlar. Şahin bu anlaşmayı kabul edecek mi?