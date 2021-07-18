Baş Belası 5. bölüm izle! Şahin anlaşmayı kabul edecek mi?

Baş Belası dizisi 5. Son bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Baş Belası 5. bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Baş Belası 5. bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;
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Şahin'in Yener'in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomiserleri için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur. Şahin'i İpek'le terapiye zorlarlar. Şahin bu anlaşmayı kabul edecek mi?
Bir at çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirir. Şahin kendisi hakkında verilecek karara aldırış etmeden olay yerine gider. İpek okulda yapılacak gösteri için Görkem'le birlikte bir dans performansı hazırlar. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza nedeniyle İpek dansa katılamaz.
Birol'un kılık değiştirmiş haline aşık olduğunu düşünen Nazlı, boşanmak için direttiği şartlardan vazgeçer. Nazlı'nın bu ani karar değişikliği Birol'u şaşırtır. Nazlı üzgün bir anında İpek'e patlar. İpek kendisine küsen Nazlı'yı girdiği bunalımdan çıkarabilecek mi?