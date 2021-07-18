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Giriş Tarihi: 18.7.2021 12:36

Baş Belası yeni bölüm bu akşam ATV’de! "Dün dünde kaldı. Geçmişi unut, anı yaşa!"

Baş Belası yeni bölüm bu akşam ATV’de! Dün dünde kaldı. Geçmişi unut, anı yaşa!

ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir’in başrolü paylaştığı dizide bu hafta Şahin'in Yener'in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomiserleri için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur. Yayınlanan fragmanda "Dün dünde kaldı. Geçmişi unut, anı yaşa!" sözü damga vuruyor. İşte Baş Belası 5.yeni bölüm detayları

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği Baş Belası yeni bölüm için heyecan dorukta! Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizide İpek okulda yapılacak gösteri için Görkem'le birlikte bir dans performansı hazırlar. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza nedeniyle İpek dansa katılamaz. Son bölümde ise Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar. Peki Baş Belası yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahin'in Yener'in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomiserleri için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur.

Şahin'i İpek'le terapiye zorlarlar. Şahin bu anlaşmayı kabul edecek mi?

Bir at çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirir. Şahin kendisi hakkında verilecek karara aldırış etmeden olay yerine gider.

İpek okulda yapılacak gösteri için Görkem'le birlikte bir dans performansı hazırlar. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza nedeniyle İpek dansa katılamaz.

Birol'un kılık değiştirmiş haline aşık olduğunu düşünen Nazlı, boşanmak için direttiği şartlardan vazgeçer.

Nazlı'nın bu ani karar değişikliği Birol'u şaşırtır. Nazlı üzgün bir anında İpek'e patlar. İpek kendisine küsen Nazlı'yı girdiği bunalımdan çıkarabilecek mi?

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Baş Belası yeni bölüm bu akşam ATV’de! "Dün dünde kaldı. Geçmişi unut, anı yaşa!"
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