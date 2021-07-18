Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncuları: Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Serinin ilk filminin yakaladığı başarı sonrasında devam filmi niteliğinde çekilen, zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film "Cehennem Melekleri 2" Kanal D'de ekrana geliyor. Aksiyon ve macera türlerinde olan filmin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Peki; Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir? Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları kimler?

CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ KONUSU

Serinin ilk filminin yakaladığı başarı sonrasında devam filmi niteliğinde çekilen, zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film "Cehennem Melekleri 2" Kanal D'de ekrana geliyor. Cehennem Melekleri bu sefer arkadaşlarının intikamını almak için bir araya geliyor. Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin planları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Grubun yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silahı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal Adı : Expendables 2

Türü :Aksiyon, Macera

Yönetmen : Simon West

Oynayanlar : Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme