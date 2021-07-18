Çökertme Kebabı Tarifi: MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları MasterChef Türkiye programını izleyenler tarafından merak konusu oluyor. Televizyonda yapılışını izleyenler kendileri de yapmak isteyerek Çökertme Kebabı Tarifine ilişkin Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
Gerekli malzemeler
- 400 gram biftek
- Tuz
- Kırmızı biber
- Kekik
- 1 adet orta boy soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı sirke
- 2 adet orta boy patates
- Patates kızarması için sıvı yağı
Domates sosu için gerekli malzemeler
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı domates rendesi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Son servis için
- 4 adet sivri biber
- Sarımsaklı yoğurt
ÇÖKERTME KEBABI YAPILIŞI
- Öncelikle et biftekleri ince bir jekilde doğrayın. Etler, jülyen biçiminde doğranacak.
- Sarımsak ve soğanı doğrayıp bir kaba alın, üzerine yağı ve sirkeyi de koyduktan sonra etleri ilave edin ve karıştırın.
- Üzerini streç film ile kapatın ve etleri marine olması için kenara alın.
- Daha sonra zeytinyağını küçük bir tavaya alıp kızdırın, salçayı ilave ettikten sonra kokusu çıkıncaya dek kavurun.
- Domates rendesini ilave ederek suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin.
- Tuzunu ilave edin karıştırın ve ocaktan alın.
- Geçelim patateslere... Patatesleri ince ince kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Bol yağda kızartmaya başlayın.
- Büyük ve geniş bir tavaya etler için yağı ekleyin, kızdırın. Etleri ilave edip sotelemeye başlayın. Etler kendini çekmeye başlayınca baharatlarını da ilave edin, 2 dakika daha pişirin.
- Servis tabağına ilk olarak kızarttığınız ince domatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.
- Domates sosunu ve sotelediğiniz etleri ilave ederek servis yapın, şimdiden afiyet olsun...