Çökertme Kebabı Tarifi: MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları MasterChef Türkiye programını izleyenler tarafından merak konusu oluyor. Televizyonda yapılışını izleyenler kendileri de yapmak isteyerek Çökertme Kebabı Tarifine ilişkin Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Gerekli malzemeler

400 gram biftek

Tuz

Kırmızı biber

Kekik

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sirke

2 adet orta boy patates

Patates kızarması için sıvı yağı

Domates sosu için gerekli malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates rendesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Son servis için

4 adet sivri biber

Sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI YAPILIŞI