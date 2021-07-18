Efsanenin Yükselişi filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2014 yılında vizyona giren Orijinal adı Rise of the Legend olan yapımın yönetmen koltuğunda Chow Hin Yeung Roy'un yer alıyor. Peki Efsanenin Yükselişi filmi konusu ne? Efsanenin Yükselişi filmi oyuncuları kim?
Henüz küçük yaşlardayken babası gözünün önünde öldürülen bir çocuk yıllar boyunca babasının intikamını alma isteğiyle büyümüş ve bunun için mücadele etmiştir. Küçük çocuk yaşı ilerleyince intikam almaya hazır hale gelir ve bunun için büyük bir maceranın içerisine atılır.
Efsanenin Yükseliş filminin başrollerinde Boran Jing, Cho-Lam Wong, Eddie Peng, Luodan Wang, Sammo Kam-Bo Hung ve Tony Ka Fai Leung yer alıyor.