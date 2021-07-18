Efsanenin Yükselişi filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2014 yılında vizyona giren Orijinal adı Rise of the Legend olan yapımın yönetmen koltuğunda Chow Hin Yeung Roy'un yer alıyor. Peki Efsanenin Yükselişi filmi konusu ne? Efsanenin Yükselişi filmi oyuncuları kim?

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Henüz küçük yaşlardayken babası gözünün önünde öldürülen bir çocuk yıllar boyunca babasının intikamını alma isteğiyle büyümüş ve bunun için mücadele etmiştir. Küçük çocuk yaşı ilerleyince intikam almaya hazır hale gelir ve bunun için büyük bir maceranın içerisine atılır.

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Efsanenin Yükseliş filminin başrollerinde Boran Jing, Cho-Lam Wong, Eddie Peng, Luodan Wang, Sammo Kam-Bo Hung ve Tony Ka Fai Leung yer alıyor.