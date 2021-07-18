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Giriş Tarihi: 18.7.2021 16:52

Efsanenin Yükselişi filmi konusu ne? Efsanenin Yükselişi filmi oyuncuları kim?

Efsanenin Yükselişi filmi konusu ne? Efsanenin Yükselişi filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Efsanenin Yükselişi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan yapımda Gözleri önünde babası öldürülen bir çocuk, senelerce intikam arzusuyla yaşar. Büyüdükten sonra babasının intikamını almak için yola çıkar. İşte Efsanenin Yükselişi filmi konusu ve oyuncuları

Efsanenin Yükselişi filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2014 yılında vizyona giren Orijinal adı Rise of the Legend olan yapımın yönetmen koltuğunda Chow Hin Yeung Roy'un yer alıyor. Peki Efsanenin Yükselişi filmi konusu ne? Efsanenin Yükselişi filmi oyuncuları kim?

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Henüz küçük yaşlardayken babası gözünün önünde öldürülen bir çocuk yıllar boyunca babasının intikamını alma isteğiyle büyümüş ve bunun için mücadele etmiştir. Küçük çocuk yaşı ilerleyince intikam almaya hazır hale gelir ve bunun için büyük bir maceranın içerisine atılır.

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Efsanenin Yükseliş filminin başrollerinde Boran Jing, Cho-Lam Wong, Eddie Peng, Luodan Wang, Sammo Kam-Bo Hung ve Tony Ka Fai Leung yer alıyor.

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Efsanenin Yükselişi filmi konusu ne? Efsanenin Yükselişi filmi oyuncuları kim?
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