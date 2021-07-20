Artık Oluversin Gari nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Oluversin Gari serisi kaç bölüm?

AŞK OLUVERSİN GARİ KONUSU NEDİR?

Arkeolog olan Güney (Birand Tunca), babası Salih'in (Suat Sungur) tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenmesiyle Sahilköy'e doğru yola çıkar. Otel yapımını durdurmak için araştırmaya başlayan Güney, köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya (Aslıhan Malbora) ile tanışır. Otel arazisini almak ve kazıya başlamak için rüşvetten, usulsüzlüğe her türlü dalavereye hazır olan Salih için işler, oğlunun Sahilköy'e gittiğini öğrenmesiyle karmakarışık olur. Köyde varlığından şüphelendiği bir antik kentin izini süren Güney, kendini bir anda aşkın içinde bulur ama eski sevgilisi Seda'nın (Tuğba Melis Türk) ve köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Köyde yeni bir gün başlar. Dedikoducu Sıdıka ve kızı Ayşe devreye girerler. Derya'nın Güney'e olan kızgınlığı geçmez. Güney bu konuyla ilgili imam Suphi'ye danışır ve hoca O'nu Deniz'e yönlendirir. Deniz ve Güney iş birliği Derya'yı biraz yumuşatacaktır. Bu arada Seda aşkından vazgeçmez karavan satın alır, köye yerleşir ve Derya ile ilgili bilgiler toparlamaya başlar. Bu durum köyde komik olaylar yaşanmasına sebep olur. Derya'nın Deniz için uzun süredir takip ettiği doktor Güney'in yakın arkadaşıdır ve Türkiye'dedir. Geriye Deniz'i ameliyata ikna etmek kalır. Ve hastane süreci başlar. O sırada Derya hakkında araştırma yapan Seda, muhtarlıkta Sadri'nin yokluğundan faydalanıp önemli bir dosya bulur. Dosyada Derya'nın Sadri'nin kızı olmadığı, evlatlık alındığı yazar. Seda hastaneye gelip Güney'e bu ailenin dolandırıcı olduğunu, Derya'nın Sadri'nin öz kızı olmadığını söyler, dosyayı gösterir ve hepsi şok olur.

ARTIK OLUVERSİN GARİ KONUSU



Bütün köylüler duydukları dedikodunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye, Güney, Derya ve ailesinden laf almaya çalışırlar. Deniz'in ameliyatı bitmiştir ve eve gelmişlerdir. Sadri ve Hatice olanları anlatır. Derya onlara hiçbir şeyin değişmediğini, yine öz ailesi olduklarını söyler. Salih ve Nuriye otele yerleşmişlerdir. Bu arada Güney Derya'ya evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar ve Deniz'den fikir almak için yardım ister. Seda ise boş durmaz ve sürekli Güney'in etrafında dolanır. Güney onu istemediğini, Derya'ya âşık olduğunu tekrar anlatır. Güney'in evlilik teklifi, Seda'nın flaş belleği bulup ortalığı karıştırması, köylülerin defineciler ve otelciler olarak ikiye ayrılmasıyla eğlenceli ve komik olaylar yaşanmaya başlar.