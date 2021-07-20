Fatma Girik hastaneden taburcu oldu mu? Fatma Girik sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, korona mı oldu?

Geçtiğimiz günlerde annesi Münevver Girik Dukav'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, bugün evinde rahatsızlanan Fatma Girik de hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. 79 yaşındaki sanatçı, daha önce de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, sevenlerini korkutmuştu. Ünlü ismin hayranları, Fatma Girik sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, korona mı oldu sorularına yanıt ararken sağlığını yakından takip eden doktoru ve kardeşi açıklamalarda bulundu.
FATMA GİRİK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Fatma Girik Bodrum'da ikamet ettiği evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenilirken, kardeşi Günay Girik, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, kontrol amacıyla hastaneye yatırıldığını ve tedavi gördüğünü bildirdi.
HASTANEDEN TABURCU OLDU MU?
Sevenleri, yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle Girik'in korona kapmış olma ihtimali üzerinde dururken, doktorları yalnızca göğüs hastalıkları enfeksiyonu sebebiyle tedavi edildiğini ifade etti. Usta isim henüz taburcu edilmezken bir süre daha hastanede kontrol altında tutulacağı öğrenildi.
FATMA GİRİK'İN HASTALIĞI NE?
Fatma Girik, hidrosefali olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle 2019 Şubat ayında shunt ameliyatı geçirmişti. 180'den fazla filmde rol alan Girik, Bodrum'daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ayrıca 2016'da kalça ameliyatı geçiren ve fizik tedavi gören Girik, sağlık sorunları için tedavisini sürdürüyor.