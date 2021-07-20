Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. Peki, Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu ne? Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

MARY POPPİNS: SİHİRLİ DADI FİLMİ KONUSU NE?

Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin sevimli minikleri Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir. İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de hayatlarını sürdürmektedirler. Ancak acı bir olay yaşanır ve Michael kişisel bir kayıp yaşar. Bu olayın ardından esrarengiz dadıları Mary Poppins (Blunt) tekrar Banks'lerin hayatına girer. Bu süreçte Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack'le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Poppins'in eksantrik kuzeni Topsy (Streep) dahil olmak üzere renkli ve tuhaf karakterler de bu süreçte eğlenceli bir yol sunacaklardır.