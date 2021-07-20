Haftanın beş günü yayınlanan Masterchef yeni bölüm merakla bekleniyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği lezzet yarışması her gün yayınlanırken bugünkü yayın akışında görülmüyor. Tam bu noktada Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Diziler bayram dolasıyla yeni bölümleriyle ekrana gelmezken bazı programlarında bu sebeple yayınlanmadığı biliniyor. Peki Masterchef bu akşam var mı, neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Temmuz TV8 yayın akışı