Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Çetin Ceviz filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Türk komedi yapımında Tahsin ve Hatice ise tüm yaşadıklarından sonra kendilerine kalan mirası sürpriz bir şekilde değerlendirmeye karar verirler. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Çetin Ceviz filmi konusu ne? Çetin Ceviz filmi oyuncuları kim?

ÇETİN CEVİZ KONUSU NE?

Herkes tarafından uğursuz olarak görülen Hatice sonunda aradığı aşkı bulmuş ve Tahsin ile evlenmiştir. Düğün geceleri Tahsin'in babasının vefat haberi ile yeni evli çiftimiz apar topar köyün yolunu tutar. Babasının mirasının açıklanması ise herkesin ikinci bir şok yaşamasına sebep olur çünkü babası tüm mirasını Tahsin'e bırakmıştır. Tahsin'in kardeşleri ve köylülerle açık olan arası bu haberden sonra iyice bozulur. Yalnız ortada kimsenin bilmediği bir gömü vardır ve kardeşler bu gömüyü bulmak için kolları sıvarlar. Tahsin ve Hatice ise tüm yaşadıklarından sonra kendilerine kalan mirası sürpriz bir şekilde değerlendirmeye karar verirler.

ÇETİN CEVİZ OYUNCULARI KİM?

Fırat Tanış (Tahsin),

Ayça Erturan( Hatice),

Ayhan Taş (Muhtar ),

Beyti Engin (Necip),

Gürsu Gür (Fazıl),

Özgün Aydın (Ürkek),

Zeynep Kankonde (Ümüş),

Sabahattin Yakut( Kudret),

Hilmi Özçelik (Hoca-İmam),

İlay Erkök (Ayşen),

Deniz Özerman (İmsak),

Banu Fotocan (Dürdane),

Ozan Uygun( Caner)