Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Hanımağa'nın Gelinleri filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkat çeken filmin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapıldı. Peki, Hanımağa'nın Gelinleri filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hanımağa'nın Gelinleri filmi nerede çekildi?

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI

İddialı kadrosuyla dikkat çeken filmde; Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ FİLMİNİN KONUSU

Çanakkale'de geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber Hanımağa bayramı çocuklarıyla bir arada geçirmek ister ama çocuklar işlerini bahane ederek gelmek istemezler. Ancak kimsenin beklemediği bir gelişme olur. Dilber'in bayram öncesi aniden rahatsızlanması çocuklarının apar topar çiftliğe gelmesini sağlar, ancak çocuklar beraberlerinde bazı sırlarını da getirirler. Dilber bu sırlarla yüzleşirken ailesini bir arada tutmak için çabalayacaktır. Hastalığı tehlikeli bir seviyeye gelen Dilber, kısa kalan ömrünün son anlarında hem ailesinin sorunlarıyla ilgilenecek hem de bu hastalığı herkesten saklayarak ailesinin güzel bir bayram geçirmesini sağlayacaktır. Kurban Bayramı'nda evlatlarıyla bir araya gelen Dilber, çocukları ile özlem giderir ama beklenmedik bir şekilde yeni gelin adayı ile tanışır.