Bu akşam Masterchef yeni bölüm var mı, neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Temmuz TV8 yayın akışı

Haftanın beş günü yayınlanan Masterchef yeni bölüm merakla bekleniyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği lezzet yarışması her gün yayınlanırken bugünkü yayın akışında görülmüyor. Tam bu noktada Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Diziler bayram dolasıyla yeni bölümleriyle ekrana gelmezken bazı programlarında bu sebeple yayınlanmadığı biliniyor. Peki Masterchef bu akşam var mı, neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Temmuz TV8 yayın akışı
Acun Ilıcalı'nın programı MasterChef yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Şu an yeni sezonuyla yayın hayatına devam eden Masterchef Türkiye yeni bölüm yayın akışında görülmüyor. Bayram dolasıyla Masterchef bu akşam kolaj bölümüyle ekrana gelecek.
Masterchef yeni bölüm Kurban Bayramı nedeni ile ekrana gelmiyor. Tv8'in haftalık yayın akışına göre, pazar akşamına kadar Masterchef kolaj bölümleri yayınlanacak. MasterChef, 25 Temmuz Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.
TV8 YAYIN AKIŞI- 21 TEMMUZ 2021
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Kolaj)
00:15 Paylaş Benimle