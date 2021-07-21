Beyazperdenin ardından bu akşam yayınlanacak olan Ralph ve İnternet filmi konusu ve seslendirme kadrosu araştırılıyor. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan filme çocukların ilgisi büyük olacak. 2019 yılında vizyona giren yapımın yönetmenliğini Rich Moore, Phil Johnston üstlenmiştir. Peki Ralph ve İnternet filmi konusu ne, seslendiren kim? Tv'de ilk kez yayınlanacak olan Ralph ve İnternet konusu ve seslendiren oyuncuları

RALPH VE İNTERNET FİLMİ KONUSU NE?

Oyun alanının Turbo'nun intikamından kurtarılmasından altı yıl sonra Sugar Rush oyunu yeni bir tehlike altındadır. Oyun bozulmuş ve yeniden çalışması için bir parçaya ihtiyaç vardır. Eski düşman-yeni arkadaşlar olan Ralph ve Vanellope oyunu kurtarmak için Litwak'in Oyun Salonu'na internet aracılığıyla girmek zorunda kalır. İkili, internette yollarını bulmak için internet sakinlerine güvenmektedir. Bu sakinlerin arasında popüler "BuzzTube" sitesinin baş algoritması, kalbi ve ruhu olan Yesss adlı web sitesi girişimcisi de vardır. Ralph ve Vanellope gerekli olan parçayı bulup oyunu kurtarmayı başarabilecek midir?

RALPH VE İNTERNET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

John C. Reilly, Sarah Silverman, Bill Hader