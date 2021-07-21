Seçkin Özdemir kimdir? Ünü oyuncu Seçkin Özdemir kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Seçkin Özdemir 25 Ağustos 1981 doğumludur. Şu sıralar Baş Belası dizisinde boy gösteren oyuncunun birçok dizi projesinde yer aldığı biliniyor. Oyuncu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler Seçkin Özdemir kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki Seçkin Özdemir kaç yaşında, nereli?

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

25 Ağustos 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seçkin Özdemir baba tarafından Sinoplu, 40 yaşında, 1.81 boyunda ve başak burcu. İlköğretim ve liseyi İstanbul'da okuyan Özdemir, ardından Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.

2000 yılında Kocaeli'nin bölgesel radyosu Red FM'de radyo programı sunuculuğuna başlayan Seçkin Özdemir, Aynı zamanda farklı yerlerde DJ'lik te yaptı. Özdemir, 2004 yılında Number One Tv'de televizyon programı sunuculuğuna geçiş yaptı.Daha sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından pek çok reklam filminde rol aldı ve 2008 yılında Yaban Gülü isimli dizide Burak karakterini canlandırdı.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde aldığı Diksiyon ve Oyunculuk eğitiminin ardından oyunculuk kariyerinde daha emin adımlarla ilerlemeye başlayan Seçkin Özdemir, 2011 yılında Al Yazmalım, 2012'de Muhteşem Yüzyıl, 2013'te Bir Aşk Hikayesi, 2014'te Günahkar, 2015'te Racon Ailem İçin ve Acı Aşk, 2016'da Kiralık Aşk, 2017'de Ateşböceği, 2018'de Tehlikeli Karım ve Can Kırıkları, 2019'da Sevgili Geçmiş, 2020'de Hizmetçiler ve Kuruluş Osman, 2021 yılında ise Baş Belası adlı dizilerde rol almasının yanı sıra, 2017'de Bir Nefes Yeter ve 2018'de Bücür isimli sinema filmlerinde boy gösterdi.

Çocukluğunu Gaziosmanpaşa'da geçiren yakışıklı oyuncu, o dönemlerinde lisanslı olarak futbol oynadı. Spora karşı ilgisi daim olan Seçkin Özdemir, sağlıklı beslenmeye de önem veriyor.

Bir dönem ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile adı aşk dedikodularına karışan Seçkin Özdemir, Daha sonra güzel oyuncu Demet Özdemir ile birlikteliğiyle gündeme gelmiş ancak ilişkileri 2018 yılında son bulmuştur. 2020'de oyuncu Sevda Erginci ile 6 ay süren bir ilişki yaşayan Seçkin Özdemir'in şu an hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor.