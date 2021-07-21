Bu akşam ekrana gelecek olan Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Kemal Sunal'ın sevilen yapımlarından biri olan Yedi Bela Hüsnü'nün yönetmenliğini Natuk Baytan üstleniyor. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi?
Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Hüsnü karakteri, mahallenin en güzel kızı olan Hüsniye'ye aşık olur. Fakat Hüsniye onunla ilgilenmez. Bunun üzerine Hüsnü onun kalbini kazanabilmek için Cemal'den yardım ister. Cemal'in verdiği taktiklerle Hüsniye'nin ilgisini kazanamaz. Bu sırada, Hüsniye'nin mahallesinin tüm tapuları Malik'e geçer. Türlü kurnazlıklarla mahalleliyi zor duruma sokan Malik, mahallelinin kısa sürede evlerini terk etmesini ister.
Böylece Hüsnü'nün beklediği fırsat ayağına gelir ve kabadayı kılığına girerek hem mahalleyi kurtarmayı hem de Hüsniye'nin gönlünü kazanmayı planlar. Ancak hal ve hareketleriyle başını belaya sokan Hüsnü, kiralık katil tarafından takibe alınır. Hüsnü bu zor durumdan nasıl kurtulacak? Hüsniye'nin kalbini kazanabilecek mi?
1982 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde çekilmiştir.
Kemal Sunal/ Hüsnü
Oya Aydoğan/ Hüsniye
Şevket Altuğ/ Cemal
Ali Şen/ Malik
Atilla Ergün/ Necati
Nermin Denizci/ Fatma
Belkıs Dilligil/ Makbule
Yaşar Şener/ Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç/ Kahveci Musa
Ajlan Altuğ/ Manav Rasim
Süheyl Eğriboz/ Rüstem
Ünal Gürel/ Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren/ Reşat
Selahattin Fırat/ Suat
Rıza Pekkutsal/ Berber Latif
Muzaffer Cıvan/ Yadigar
Celal Yonat/ Malik'in adamı
Muhteşem Durukan/ Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz/ Malik'in adamı