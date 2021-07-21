Bu akşam ekrana gelecek olan Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Kemal Sunal'ın sevilen yapımlarından biri olan Yedi Bela Hüsnü'nün yönetmenliğini Natuk Baytan üstleniyor. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NE?

Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Hüsnü karakteri, mahallenin en güzel kızı olan Hüsniye'ye aşık olur. Fakat Hüsniye onunla ilgilenmez. Bunun üzerine Hüsnü onun kalbini kazanabilmek için Cemal'den yardım ister. Cemal'in verdiği taktiklerle Hüsniye'nin ilgisini kazanamaz. Bu sırada, Hüsniye'nin mahallesinin tüm tapuları Malik'e geçer. Türlü kurnazlıklarla mahalleliyi zor duruma sokan Malik, mahallelinin kısa sürede evlerini terk etmesini ister.

Böylece Hüsnü'nün beklediği fırsat ayağına gelir ve kabadayı kılığına girerek hem mahalleyi kurtarmayı hem de Hüsniye'nin gönlünü kazanmayı planlar. Ancak hal ve hareketleriyle başını belaya sokan Hüsnü, kiralık katil tarafından takibe alınır. Hüsnü bu zor durumdan nasıl kurtulacak? Hüsniye'nin kalbini kazanabilecek mi?

YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

1982 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde çekilmiştir.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal/ Hüsnü

Oya Aydoğan/ Hüsniye

Şevket Altuğ/ Cemal

Ali Şen/ Malik

Atilla Ergün/ Necati

Nermin Denizci/ Fatma

Belkıs Dilligil/ Makbule

Yaşar Şener/ Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç/ Kahveci Musa

Ajlan Altuğ/ Manav Rasim

Süheyl Eğriboz/ Rüstem

Ünal Gürel/ Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren/ Reşat

Selahattin Fırat/ Suat

Rıza Pekkutsal/ Berber Latif

Muzaffer Cıvan/ Yadigar

Celal Yonat/ Malik'in adamı

Muhteşem Durukan/ Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz/ Malik'in adamı