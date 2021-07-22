Camdaki Kız Hayri sonrası Feride hakkında flaş iddia! Camdaki Kız Nalan'ın annesi Feride ölüyor mu, diziden çıkacak mı?

Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın annesi Feride'nin bu sezonki akıbeti merak konusu haline geldi. Özellikle sosyal medyada yer alan ilana göre dizinin esinlenildiği Gülseren Buğdayıcoğlu kitabında Feride karakterinin intihar ederek yaşamına son verdiği biliniyor. Bu kapsamda yeni sezonda Nur Sürer'in canladırdığı karakterin yapımdan ayrılacağı iddia edildi. Hal böyleyken "Camdaki Kız Feride ölecek mi, diziden çıkacak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Camdaki Kız dizisi hakkında ortaya atılan bu iddiaların detayları…
FERİDE'NİN HAZİN SONU! DİZİDEN AYRILACAK MI?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabına göre; Feride karakterinin Sedat ile Nalan'ın evlenmesinden yaklaşık 1 yıl sonra kocası olan Adil Bey'in kalp krizinden hayatını kaybetmesiyle bu acıya daha fazla dayanamayarak intihar ediyor.
Gelen bu iddialar ile birlikte Camdaki Kız yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş artık zirve yaptı. Dizinin yeni sezon bölümlerinin 2021 yılının Eylül ayının sonlarında Kanal D ekranlarında yeniden sevenleriyle buluşması bekleniyor.
NUR SÜRER KİMDİR?
Nur Sürer, 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Şennur Sürer'dir. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Rabia'dır. Bursa Anadolu Kız Lisesi'nden mezun oldu.
1971 yılında Sindirella filmi ile oyunculuğa başlayanNur Sürer'in ilk uluslararası çalışması, 1984 yılındakiAyna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk, 1993 yılında Dunkle Schatten der Angst ve 1998 yılında Yara izledi.
1989 yapımı yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar" adlı sinema filminde başrolde; Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Füsun Demirel ile beraber oynadı.
Nur Sürer, Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan 1 gün sonra serbest bırakıldı.
2012 yılında başrollerde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak'ın oynadığı "Sultan" dizisinde, Şahin Irmak'ın annesi Ayşe rolünü canlandırdı.
2013 yılında yayınlanmaya başlayan "Tatar Ramazan" dizisinde Bülent İnal,Burak Yamantürk, Burcu Kara, Özge Özpirinçci ve Umut Karadağ ile beraber oynadı.
Nur Sürer, 1981 yılında Bülent Kayabaş ile evlendi. Kısa sürede boşandı. Başka biri ile evlendi, ondan da boşandı. Ümit adında bir oğlu var. 16 Haziran Hareketiadlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilenSarp Kuray ile 1994 yılında evlendi.
Nur Sürer, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Aslı Enver, Alican Yücesoy ile birlikte rol almıştır.
17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğiniBarış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.