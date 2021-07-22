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Haberler Medya Haberleri Kazara Aşk yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Diziler neden yok, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.7.2021 14:46

Kazara Aşk yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Diziler neden yok, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kazara Aşk yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Diziler neden yok, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yaz sezonu dizileri arasında yer alan Kazara Aşk yeni bölüm için izleyenleri araştırmalarına başladı. Bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle birçok dizinin yeni bölüm yayınlamadığı dikkatleri üzerine çekmişti. Hal böyleyken Star Tv yayın akışı ile romantik komedi türündeki bu dizinin takipçileri detayları araştırmaya başladı. “Kazara Aşk bu akşam var mı, yok mu, diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte 22 Temmuz Star Tv yayın akışı ile Kazara Aşk yok mu, neden yok? Sorusunun yanıtı…

Star Tv'de yayınlanmakta olan Kazara Aşk dizisi yeni bölüm için geri sayım başladı. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler isimli oyuncuların yer aldığı yapım, diğer birçok dizide olduğu gibi bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Hal böyleyken "Kazara Aşk bu akşam var mı, yok mu, diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları dizinin severleri tarafından gündeme taşındı. Dizilerin Kurban bayramı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacağı biliniyor. Buna göre; Kazara Aşk bu akşam var mı, yok mu, diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

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Star Tv ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan Kazara Aşk yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Çoğu dizinin bayram dolasıyla ekranlara bir haftalık ara verdiği biliniyor. Konuyla alakalı gelişmeleri kanalın yayın akışı listesinden takip edebilirsiniz...

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Kazara Aşk yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Diziler neden yok, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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