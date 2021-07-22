Leyla ile Mecnun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun hangi kanalda yayınlanacak?

Bir dönem TRT1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosuyla yeniden yayın hayatına geri dönüyor. Başrollerinde Ali Atay'ın yer aldığı yapım Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu EXXEN'de başlayacak. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla yayın tarihini beklerken bu kapsamda "Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, konusu nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni bölümleri için geri sayım süren dizide Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant gibi isimlerle tam kadro boy gösterecek. Peki, Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar…