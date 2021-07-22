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Giriş Tarihi: 22.7.2021 09:56

Leyla ile Mecnun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun hangi kanalda yayınlanacak?

Leyla ile Mecnun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun hangi kanalda yayınlanacak?

Leyla ile Mecnun dizisi EXXEN isimli dijital yayın platformunda yeniden boy göstermeye hazırlanıyor. TRT1 ekranlarında yayınlandığı dönemde oldukça dikkat çeken ve beğeniyle takip edilen yapım üç sezon boyunca yayınlanmış ardından ise ekranlara veda etmişti. Dizinin severleri bu müjdeli haberin ardından “Leyla ile Mecnun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak?” şeklindeki soruları gündeme taşıdı. İşte Leyla ile Mecnun dizisine dair merak edilenler…

Bir dönem TRT1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosuyla yeniden yayın hayatına geri dönüyor. Başrollerinde Ali Atay'ın yer aldığı yapım Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu EXXEN'de başlayacak. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla yayın tarihini beklerken bu kapsamda "Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, konusu nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni bölümleri için geri sayım süren dizide Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant gibi isimlerle tam kadro boy gösterecek. Peki, Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar…

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

26 Haziran'da eski kadrosuyla çekimlerine başlanan dizinin henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI

Ali Atay
Serkan Keskin
Osman Sonant
Ahmet Mümtaz Taylan
Cengiz Bozkurt
Köksal Engür
Ege Tanman

LEYLA İLE MECNUN KONUSU NEDİR?

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon yayınlanan ve 2021'de Exxen'de devam edecek olan absürt komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizi temel olarak efsanevi karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikâyesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

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Leyla ile Mecnun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun hangi kanalda yayınlanacak?
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