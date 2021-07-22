Leyla ile Mecnun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun hangi kanalda yayınlanacak?

Bir dönem TRT1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosuyla yeniden yayın hayatına geri dönüyor. Başrollerinde Ali Atay'ın yer aldığı yapım Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu EXXEN'de başlayacak. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla yayın tarihini beklerken bu kapsamda "Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, konusu nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni bölümleri için geri sayım süren dizide Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant gibi isimlerle tam kadro boy gösterecek. Peki, Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar…
LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
26 Haziran'da eski kadrosuyla çekimlerine başlanan dizinin henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.
LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI
Ali Atay
Serkan Keskin
Osman Sonant
Ahmet Mümtaz Taylan
Cengiz Bozkurt
Köksal Engür
Ege Tanman
LEYLA İLE MECNUN KONUSU NEDİR?
Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon yayınlanan ve 2021'de Exxen'de devam edecek olan absürt komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizi temel olarak efsanevi karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikâyesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.