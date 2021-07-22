Leyla ile Mecnun Yeniden oyuncuları kimler, konusu nedir? Leyla ile Mecnun Yeniden oyuncu kadrosu!

LEYLA İLE MECNUN KONUSU NEDİR?

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon yayınlanan ve 2021'de Exxen'de devam edecek olan absürt komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizi temel olarak efsanevi karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikâyesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.