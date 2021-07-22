Leyla ile Mecnun Yeniden oyuncuları kimler, konusu nedir? Leyla ile Mecnun Yeniden oyuncu kadrosu!

Leyla ile Mecnun Yeniden oyuncuları, konusu gibi detaylarla yeniden gündemdeki yerini aldı. Haziran ayında çekimleri başlayan dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmaya başlayacağı tarih bu kapsamda merakla beklenirken diziseverler "Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, konusu nedir?" sorularına yanıt arıyor. Absürd komedi türündeki yapım bilindiği üzere TRT1 ekranlarında 3 sezon kadar ekranlara gelmişti. İşte Leyla ile Mecnun oyuncuları konusu ve merak edilenler…
LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
26 Haziran'da eski kadrosuyla çekimlerine başlanan dizinin henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.
LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI
Ali Atay
Serkan Keskin
Osman Sonant
Ahmet Mümtaz Taylan
Cengiz Bozkurt
Köksal Engür
Ege Tanman
LEYLA İLE MECNUN KONUSU NEDİR?
Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon yayınlanan ve 2021'de Exxen'de devam edecek olan absürt komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizi temel olarak efsanevi karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikâyesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.