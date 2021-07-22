Nasipse Olur nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yerli romantik komedi filmleri arasında yer bulan Nasipse Olur filmi, televizyonda yayınlanan filmleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Filmdeki kale ve doğal ortamlar izleyicinin dikkatini çekerken Nasipse Olur nerede çekildi sorusu yanıt arıyor. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte bu film hakkında merak edilenler.
NASİPSE OLUR KONUSU NEDİR?
Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.
NASİPSE OLUR NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, pek çok sahnede de adı geçtiği üzere Sinop'un çeşitli illerinde çekildi. Bazı sahnelerde görülen tarihi Sinop Kalesi de Yalı ve Kefevi Mahallerini çevrelemektedir. 2019 yılında çekimleri tamamlanan film 14 Şubat 2020 tarihinde vizyona girdi.
NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI
Burak Sevinç - Gökhan Hancıoğlu
Algı Eke - Günfer Öztürk
Nur Sürer - Neriman Hancıoğlu
Zeyno Eracar - Rukiye Öztürk
Erdem Baş - Nihat
Ünal Yeter - Ender
Barış Başar - Taksici Tayfun
Hakan Bulut - Rıza
Yeşim Dalgıçer - Gül Öztürk
Selahattin Taşdöğen - Hamdi
Kıvanç Baran Arslan - Kalfa Mustafa
Eylem Sezgin - Sevim Hancıoğlu
Derya Şen - Ayten
Aşkım Kapışmak - Pastahaneci
Sefa Yıldırım