Nasipse Olur nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yerli romantik komedi filmleri arasında yer bulan Nasipse Olur filmi, televizyonda yayınlanan filmleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Filmdeki kale ve doğal ortamlar izleyicinin dikkatini çekerken Nasipse Olur nerede çekildi sorusu yanıt arıyor. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte bu film hakkında merak edilenler.

NASİPSE OLUR KONUSU NEDİR?

Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.