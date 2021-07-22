Orta Direk Şaban nerede çekildi, kaç yılında çekildi? Orta Direk Şaban oyuncuları ve konusu

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Orta Direk Şaban nerede çekildi, kaç yılında çekildi gibi sorular merak ediliyor. Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen filmde rol alan oyuncular da merak edilenler arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban'ın hikayesi bu akşam ekranlara gelecek. İşte Orta Direk Şaban oyuncuları ve konusu

ORTA DİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla üniversitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.