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Haberler Medya Haberleri Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu nedir? Men in Black - Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncu kadrosu ve konusu
Giriş Tarihi: 22.7.2021 19:01

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu nedir? Men in Black - Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncu kadrosu ve konusu

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu nedir? Men in Black - Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncu kadrosu ve konusu

ABD yapımı aksiyon ve bilim kurgu tarzdaki Men in Black film serisi bugün televizyon yayın akışında yer aldı. Bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarına gelecek olan film, Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu nedir, hangi filmin devamı gibi sorular gündeme geliyor. Bu filmi daha önce izlememiş olanlar film hakkında araştırma yapıyor. İşte Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncu kadrosu ve konusu ve serinin diğer filmleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

Men in Black serisinin dördüncü filmi olan ve 2019 yılında gösterime giren Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi konusu ve oyuncuları yönünden araştırılıyor. Serinin en dikkat çekici filmi olan Global Tehdit bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında gösterilecek. İşte çizgi romandan uyarlanan Siyah Giyen Adamlar 4 filminin oyuncu kadrosu ve konusu!

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT KONUSU

Film, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için verdikleri mücadeleyi işliyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI

Chris Hemsworth

Tessa Thompson

Rebecca Ferguson

Emma Thompson

Liam Neeson

Kumail Nanjiani

Rafe Spall

Laurent Bourgeois

Larry Bourgeois

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Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu nedir? Men in Black - Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncu kadrosu ve konusu
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