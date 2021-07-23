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Giriş Tarihi: 23.7.2021 12:19

Aladdin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aladdin filmi bu akşam Tv'de!

Aladdin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aladdin filmi bu akşam Tv'de!

Bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak olan Aladdin filmi konusu ve oyuncuları ile gündeme taşınıyor. Kökeni orta doğu’ya dayanan bir halk hikayesi olan bu masal beyazperdede 2019 yılında yer almış ve oyuncu kadrosuyla ilgi görmüştü. Başrollerinde Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott gibi isimlerin yer aldığı yapım bu akşam izleyenlerini maceraya doyuracak. Bu noktada “Aladdin konusu nedir, oyuncuları kimler?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte Aladdin filmi konusu oyuncuları ve tüm detaylar…

Atv'de bu akşam Aladdin isimli film izleyenleriyle buluşuyor. Ailecek izlenebilecek filmlerden olan bu yapım 2019 senesinde vizyonda yer alırken oyuncu kadrosuyla da sinemaseverelerin ilgisini görmüştü. Yapımda ilgili olarak "Aladdin konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Aladdin filmi konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilenler…

ALADDİN FİLMİ KONUSU

Aladdin, sihirli bir lamba sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken, kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulan bir gencin hikayesini konu ediyor. Aladdin, zamanını Agrabah şehrinde pazardan yiyecek çalarak geçiren fakir bir gençtir. Gecelerini, şehrin farklı bölgelerinde uyuyarak geçirirken, gündüzlerini ise hırsızlığa ayırmaktadır.

Ancak yaşam tarzına rağmen aslında Aladdin'in altın gibi bir kalbi vardır. Onun macerası, tuhaf babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışılan bir genç kızla tanıştığı zaman başlar. Bu genç kız aslında ülkenin sultanının kızı olan Prenses Jasmine'dir. Aladdin'in şansı, Harikalar Mağarası'ndan sihirli bir lamba aldığında aniden değişir. Bilmeden aldığı bu lambada, eğlenceye düşkün, neşeli ve 3 dileğini gerçekleştirme şansına sahip olan bir cin vardır. Aladdin'in lambanın cini sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan'ın danışmanı Jafar'ın hem Aladdin hem de lamba için kendi planları olduğudur...

OYUNCULARI

Will Smith,

Mena Massoud,

Naomi Scott

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Aladdin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aladdin filmi bu akşam Tv'de!
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