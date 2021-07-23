Buray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Buray’ın gerçek adı ve soyadı ne, memleketi Kıbrıs mı? İşte Buray hakkında merak edilenler!

Son olarak Ada Masalı adlı yaz dizisi için hazırladığı "Çift Gökkuşağı" şarkısıyla ses getiren Buray; Alaz Alaz, Sen Sevda mısın, Deli Kız gibi eserleriyle dikkat çekiyor. Sanatçının şarkılarını dinleyenler onun kimliği hakkında "Buray kimdir, nereli ve kaç yaşında" gibi sorularla araştırma yapıyor. Ünlü şarkıcının gerçek adı ve soyadı da merak ediliyor. İşte Buray hakkında merak edilenler ve eserleri.

BURAY KİMDİR, NERELİ?

15 Haziran 1984 yılında Lefkoşa'da doğan Buray Kıbrıs Türküdür. 2015 yılından beri müzik sektöründe olan pop şarkıcısı, lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde aldıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesinde devam etmiştir. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun olan Buray, 2007 yılında yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesinde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır. Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan Buray, başta Ferhat Göçer'in "Unutmuş Çoktan" şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Melbourne'deki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk"ı hazırladı. Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle çeşitli konserler verdi. 2004 yılında "United Boyband" grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'ta konser veren Buray, 2008 yılında "Yanayım" adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı.