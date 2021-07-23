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Giriş Tarihi: 24.7.2021 00:49

Levent Aykul neden öldü? Levent Aykul kimdir, nasıl öldü, ölüm sebebi ne?

Levent Aykul neden öldü? Levent Aykul kimdir, nasıl öldü, ölüm sebebi ne?

Tiyatro sanatçısı Levent Aykul, Antalya’nın Kemer ilçesindeki evinde ölü bulundu. 61 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenleri tarafından Levent Aykul neden öldü diye araştırılıyor. Yapılan ilk incelemelere göre Aykul’un iki gün önce vefat ettiği tespit edildi. Haber üzerine pek çok kişi Levent Aykul kimdir, nasıl öldü, Aykul’un ölüm sebebi ne diye araştırma yapıyor. İşte sanatçının ölümüne ilişkin detaylar.

Sabit Kanca, Koğuş Akademisi, Chef, Rom An gibi yapımlarda yer alan tiyatro sanatçısı Levent Aykul, Kemer'de 30 yıldır yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümüyle sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan oyuncu, Levent Aykul neden öldü sorusuyla inceleniyor. Levent Aykul kimdir, nasıl öldü, ölüm sebebi ne soruları yanıt arıyor.

LEVENT AYKUL NEDEN ÖLDÜ?

Levent Aykul ablası Emel Kalkandelen tarafından Kemer'deki evinde ölü bulundu. Sanatçı, aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu. Yapılan ilk müdahalede sanatçının iki gün önce vefat ettiği tespit edilirken evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından inceleme yapıldı. Sanatçının cenazesi otopsi için Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

LEVENT AYKUL FİLMLERİ

Rom An. 2019

Chef. 28 Aralık 2018.

Hadi Ya. 22 Haziran 2018.

Koyver Gitsin. 16 Kasım 2018.

Sihirbazlık Okulunda Bir Türk. 22 Mayıs 2015.

Yola Geldik. 22 Nisan 2016.

Koğuş Akademisi. 17 Mayıs 2013.

Sabit Kanca. 22 Mart 2013.

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Levent Aykul neden öldü? Levent Aykul kimdir, nasıl öldü, ölüm sebebi ne?
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