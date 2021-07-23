Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Çağıran yaşı ve hayatı

Son olarak Kalp Yarası dizisinde Hande rolüne hayat veren Merve Çağıran yaşı ve hayatı gibi hem dizinin takipçileri hem de oyunculuğu ile ilk defa karşılaşanlar tarafından araştırılıyor. Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın da başrollerinde yer aldığı yapımda yer alan ünlü oyuncuyu merak edenler, "Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun yanıtını merak e diyor. İşte Merve Çağıran hakkında merak edilenler…



1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen ve İzmir'de büyüyen Merve Çağıran, 28 yaşında, 1.72 boyunda. Güzel oyuncunun annesi ile babası Çağıran henüz 4 yaşındayken boşanmış.

Oyunculuğa küçük yaşlarında insanları gözlemleme dürtüsüyle ilgi duymaya başladığını söyleyen Çağıran, lise zamanlarında tiyatrolarda yer almış ve sonrasında İstanbul'a taşınarak Akademi 35 buçuk Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamlamış.

2010 yılında Tek Türkiye isimli diziyle oyunculuk kariyerine adım atan Merve Çağıran, 20212'de Farklı Desenler, 2013'de Şefkat Tepe ve Ötesiz İnsanlar, 2014'de Hıyanet Sarmalı, Kaçak Gelinler ve Küçük Gelin, 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar, 2016'da Aşk Laftan Anlamaz, 2017'de Kalp Atışı ve Fi, 2018'de Çarpışma, 2019'da Çocuk ve 2021 yılında Kalp Yarası dizilerinden rol almasının yanı sıra, 2016 yılında İkimizin Yerine ve 2018'de Kaybedenler Kulübü Yolda adlı sinema filmlerinde boy gösterdi..

Merve Çağıran, 2018 yılında İkimizin Yerine filminde gösterdiği performansla Panten Altın Kelebek ödüllerinde Yıldızı Parlayanlar, yılın en iyi yardımcı kadın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Çevresinde doğallık ve içtenlik görmekten mutlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, müziğin, iyi film izlemenin ve üretken olmanın da hayatında önemli bir yeri olduğunu söylüyor. Çağıran, şarkı söyleyip, söz yazıp aynı zaman da beste de yapıyor.

Çocuk dizisi setinde tanıştığı, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile bir buçuk sene aşk yaşayan Merve Çağıran'ın ilişkisi geçtiğimiz aylarda ihanet iddiası ile son buldu. Çağıran'ın şimdilerde hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor