Aşk Şarkısı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi?

Aşk Şarkısı filmi bu akşam izleyiciyle buluşacak. Sadi Celil Cengiz ve Pelin Orhuner'in başrollerinde yer aldığı yapım Kaan isimli müzisyen gencin karşılıksız aşkı konu ediliyor. 2019 yılında vizyona giren yapımın yönetmen koltuğunda Semra Dündar bulunuyor. İşte Aşk Şarkısı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi…

AŞK ŞARKISI FİLMİ KONUSU NE?

Aşk Şarkısı filmi Kaan ve Ahsen'i konu alır. Kaan 28 yaşlarında bir müzisyen ayrıca bestecidir. Kaan ünlü pop yıldızı Ahsen'in erkek arkadaşıdır. Ahsen şöhret kazanmaya başladıkça hem ilişkiden hem de Kaan'dan sıkılır. Onu aldatır. Kaan olaylardan habersizdir. Bir gün stüdyo kaydı sırasında Ahsen'i sevgilisi ile konuşurken yakalar. Ahsen ile Kaan kavga edip ayrılırlar. Ahsen hemen her şeyini toparlar ve evden gider. Vakit kaybetmeden sevgilisinin yanına kaçar. Kaan arkadaşı Hakan'dan Ahsen ve sevgilisinin hangi otele gittiklerini öğrenmesini zorla da olsa ister. Kaan olayın peşini bırakmaz otele peşinden gider. Kaan'ın amacı onu geri kazanmaktır. Bu konuda da yardımcı kişi otel kat görevlisi Rüya olacaktır. Rüya'nın en büyük hayali ise yarım bıraktığı üniversiteye geri dönüp psikoloji okumak. Rüya ve Kaan sıkı bir ikili olurlar. Romantiklik yanında komedi de yer almaktadır.

AŞK ŞARKISI OYUNCULARI

Sadi Celil Cengiz

Pelin Orhuner

Hande Kaptan

Kadir Polatçı

AŞK ŞARKISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Televizyon filmi Aşk Şarkısı'nın çekimleri, 2019 yılında İzmir'in tatil beldesi Çeşme ilçesinde çekildi.