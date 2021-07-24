Görevimiz Tehlike filmi bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Tom Cruise, Jean Reno, Jon Voight gibi oyuncuların rol aldığı yapım aksiyon türünde izleyici karşısına çıkıyor. Peki Görevimiz Tehlike filmi konusu ne? Görevimiz Tehlike filmi oyuncuları kim?

GÖREVİMİZ TEHLİKE KONUSU NE?

Bir IMF (İmkansız Görev Gücü) görevinde olan, Jim Phelps ve ekibi, IMF ekibinin içine sızmış bir köstebeği ortaya çıkartmaya çalışıyorlardır. Herşey yolunda giderken birden operasyon ters gitmeye başlar ve ekipte Ethan Hunt dışında herkes ölür. IMF merkezi hainin o olduğunu düşünüyordur ve ona bu yönde kanıtlar sunarlar. Fakat Ethan Hunt masum olduğunu biliyordur. Kendisini temize çıkarmak için kaçacaktır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise, Jean Reno, Jon Voight