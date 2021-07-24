Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Han Solo’yu kim oynuyor?

Star Wars evreninin sevilen yapımlarından Han Solo: Bir Star Wars hikayesi filmi bu akşam ekranlara geliyor. Her yaş grubundan hayran kitlesine sahip olan Star Wars filminin ana karakterlerinden Han Solo, bu filmdeki hikayesiyle dikkat çekiyor. Han Solo'yu kim oynuyor, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorular yapımı takip edenler tarafından inceleniyor. İşte film hakkında merak edilen detaylar.

HAN SOLO KONUSU

Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Western türündeki ABD filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, genç Han Solo'nun tehlikeli yeraltı suç dünyasındaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini ele alıyor. Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren pek çok maceraya atılırken, Han Solo müstakbel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve, Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.