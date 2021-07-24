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Giriş Tarihi: 24.7.2021 19:57

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Han Solo’yu kim oynuyor?

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Han Solo’yu kim oynuyor?

Star Wars evreninden Han Solo’nun hikayesini işleyen Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi bu akşam TV yayın akışında yer alıyor. Film, dünya çapında milyonlarca hayranı olan Star Wars serisinin önemli bir karakteri olan Han Solo’yu işliyor. Bilim kurgu türündeki film, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler sorusuyla araştırılıyor. Han Solo’yu kim oynuyor sorusu da dikkat çekiyor. İşte film hakkında merak edilenler.

Star Wars evreninin sevilen yapımlarından Han Solo: Bir Star Wars hikayesi filmi bu akşam ekranlara geliyor. Her yaş grubundan hayran kitlesine sahip olan Star Wars filminin ana karakterlerinden Han Solo, bu filmdeki hikayesiyle dikkat çekiyor. Han Solo'yu kim oynuyor, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorular yapımı takip edenler tarafından inceleniyor. İşte film hakkında merak edilen detaylar.

HAN SOLO KONUSU

Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Western türündeki ABD filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, genç Han Solo'nun tehlikeli yeraltı suç dünyasındaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini ele alıyor. Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren pek çok maceraya atılırken, Han Solo müstakbel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve, Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.

HAN SOLO'YU KİM OYNUYOR?

Filmde Han Solo karakterine Alden Ehrenreich hayat veriyor. 25 Mayıs 2018'de vizyona giren film, serideki ana hikayeye sadık ilerliyor.

HAN SOLO KİMDİR?

Han Solo, orijinal Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde yer alan kurgusal bir karakterdir. Aksi ve alaycı bir pilot olan Han Solo, filmlerin hikâyesine, yüklü bir ücret karşılığında gemisine aldığı Luke Skywalker ve Obi-Wan Kenobi sayesinde girer. Ödül için kurtardığı Leia Organa'ya aşık olur. Gemisi Millenium Falcon, Kessel Run turunu 12 parsekten daha az bir zamanda tamamlamıştır.

HAN SOLO OYUNCULARI

Alden Ehrenreich - Han Solo

Woody Harrelson - Beckett

Emilia Clarke - Kira

Donald Glover - Lando Calrissian

Thandie Newton

Phoebe Waller-Bridge - L3-37

Joonas Suotamo - Chewbacca

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Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Han Solo’yu kim oynuyor?
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