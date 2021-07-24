Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Han Solo’yu kim oynuyor?

Star Wars evreninin sevilen yapımlarından Han Solo: Bir Star Wars hikayesi filmi bu akşam ekranlara geliyor. Her yaş grubundan hayran kitlesine sahip olan Star Wars filminin ana karakterlerinden Han Solo, bu filmdeki hikayesiyle dikkat çekiyor. Han Solo'yu kim oynuyor, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorular yapımı takip edenler tarafından inceleniyor. İşte film hakkında merak edilen detaylar.
HAN SOLO KONUSU
Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Western türündeki ABD filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, genç Han Solo'nun tehlikeli yeraltı suç dünyasındaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini ele alıyor. Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren pek çok maceraya atılırken, Han Solo müstakbel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve, Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.
HAN SOLO'YU KİM OYNUYOR?
Filmde Han Solo karakterine Alden Ehrenreich hayat veriyor. 25 Mayıs 2018'de vizyona giren film, serideki ana hikayeye sadık ilerliyor.
HAN SOLO KİMDİR?
Han Solo, orijinal Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde yer alan kurgusal bir karakterdir. Aksi ve alaycı bir pilot olan Han Solo, filmlerin hikâyesine, yüklü bir ücret karşılığında gemisine aldığı Luke Skywalker ve Obi-Wan Kenobi sayesinde girer. Ödül için kurtardığı Leia Organa'ya aşık olur. Gemisi Millenium Falcon, Kessel Run turunu 12 parsekten daha az bir zamanda tamamlamıştır.
HAN SOLO OYUNCULARI
Alden Ehrenreich - Han Solo
Woody Harrelson - Beckett
Emilia Clarke - Kira
Donald Glover - Lando Calrissian
Thandie Newton
Phoebe Waller-Bridge - L3-37
Joonas Suotamo - Chewbacca