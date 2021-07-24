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Haberler Medya Haberleri Hangi korku filmini izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır? Milyoner’deki 30 bin TL’lik sorunun yanıtı
Giriş Tarihi: 24.7.2021 23:44

Hangi korku filmini izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır? Milyoner’deki 30 bin TL’lik sorunun yanıtı

Hangi korku filmini izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır? Milyoner’deki 30 bin TL’lik sorunun yanıtı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster programında “Hangi korku filmini izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?” sorusuna yanıt arandı. Jaws, Alien, The Shining, The Exorcist şıklarından doğru cevap araştırılıyor. İşte Milyoner’deki 30 bin TL’lik sorunun yanıtı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangi korku filmini izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?" sorusu gündeme damga vurdu. Programı izleyenler bu soruya yanıt ararken 30 bin TL değerindeki soru sabah.com.tr ile yanıt buluyor.

90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?

A.) Jaws
B.) Alien
C.) The Shining
D.) The Exorcist

Doğru cevap: C

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Hangi korku filmini izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır? Milyoner’deki 30 bin TL’lik sorunun yanıtı
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