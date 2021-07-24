Hangi korku filmini izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır? Milyoner’deki 30 bin TL’lik sorunun yanıtı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangi korku filmini izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?" sorusu gündeme damga vurdu. Programı izleyenler bu soruya yanıt ararken 30 bin TL değerindeki soru sabah.com.tr ile yanıt buluyor.

90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?

A.) Jaws

B.) Alien

C.) The Shining

D.) The Exorcist

Doğru cevap: C