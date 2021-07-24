Levent Aykul neden öldü? Levent Aykul kimdir, nasıl öldü, ölüm sebebi nedir?

Sabit Kanca, Koğuş Akademisi, Chef, Rom An gibi yapımlarda yer alan tiyatro sanatçısı Levent Aykul, Kemer'de 30 yıldır yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümüyle sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan oyuncu, Levent Aykul neden öldü sorusuyla inceleniyor. Levent Aykul kimdir, nasıl öldü, ölüm sebebi ne soruları yanıt arıyor.

LEVENT AYKUL NEDEN ÖLDÜ?

Levent Aykul ablası Emel Kalkandelen tarafından Kemer'deki evinde ölü bulundu. Sanatçı, aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu. Yapılan ilk müdahalede sanatçının iki gün önce vefat ettiği tespit edilirken evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından inceleme yapıldı. Sanatçının cenazesi otopsi için Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.