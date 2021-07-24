Sahil Güvenlik filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Sahil Güvenlik filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Komedi türünde bu akşam izleyiciyle buluşacak olan Sahil Güvenlik filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer merak ediliyor. Seth Gordon tarafından yönetilen 2017 yapımı Amerikan aksiyon komedi filminin başrolünde Dwayne Johnson ve Zac Efron yer alıyor. İşte Sahil Güvenlik filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi…

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sahil Güvenlik filminin konusu şöyledir: Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun için her şeyden önce gelmektedir. Emerald körfezinde bir yerel kahramana dönüşmüştür. Onunla birlikte çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ve ekip görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedir. Ancak günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha katılır. Bu küstah yeni cankurtaran Mitch'in sinirlerini bir hayli zorlayacaktır. Ancak koyu tehdit eden bir suç planı su yüzüne çıkınca ikili aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp birlikte olmak zorundadır...

SAHİL GÜVENLİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Sahil Güvenlik'in prodüksiyonu Şubat 2016'da Miami'de, Boca Raton'da ve bitişik sahil kasabaları Deerfield Plajı'nda ve Hollywood'da çekildi.

SAHİL GÜVENLİK OYUNCULARI KİMDİR?

Sahil Güvenlik filmi oyuncu kadrosunda; Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Jon Bass, Ilfenesh Hadera,