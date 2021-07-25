Ahtapot Salatası tarifi: MasterChef Ahtapot Salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sunulan Ahtapot Salatası'nı evinde yapmak isteyen izleyiciler MasterChef Ahtapot Salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
En güzel ve lezzetli Ahtapot Salatası tarifi ve tüm detaylar şöyle;
Ahtapotu tuz, şeker ve sirke eklediğiniz suda 45 dakika haşlayın. Sudan çıkarıp kabuklarını soyun. İri parçalar halinde doğradıktan sonra, servis tabağına alın. Üzerine şeritler halinde doğradığınız kurutulmuş domates, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağı ekleyip harmanlayın. Yarım saat dinlendirip servis yapın.