Ahtapot Salatası tarifi: MasterChef Ahtapot Salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sunulan Ahtapot Salatası'nı evinde yapmak isteyen izleyiciler MasterChef Ahtapot Salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

AHTAPOT SALATASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

En güzel ve lezzetli Ahtapot Salatası tarifi ve tüm detaylar şöyle;

AHTAPOT SALATASI MALZEMELER

1 kg ahtapot

1 çorba kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sirke

80 gram kurutulmuş domates

1 diş ince kıyılmış sarımsak

2 adet limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

AHTAPOT SALATASI YAPILIŞI

Ahtapotu tuz, şeker ve sirke eklediğiniz suda 45 dakika haşlayın. Sudan çıkarıp kabuklarını soyun. İri parçalar halinde doğradıktan sonra, servis tabağına alın. Üzerine şeritler halinde doğradığınız kurutulmuş domates, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağı ekleyip harmanlayın. Yarım saat dinlendirip servis yapın.