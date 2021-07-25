Haşhaşlı Şekerpare tarifi: MasterChef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sunulan Haşhaşlı Şekerpare'yi evinde yapmak isteyen izleyiciler MasterChef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE TARİFİ NASIL YAPILIR?

En güzel ve lezzetli haşhaşlı şekerpare tarifi ve tüm detaylar şöyle;

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE MALZEMELERİ

1 KG un

1.5 su bardağı tozşeker

1 su bardağı + 2 çorba kaşığı sıvıyağ

250 gr. margarin

2 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

5 adet yumurta

2 su bardağı süt

250 gr. haşhaş

Şerbeti için:

4 su bardağı su

1 kg. tozşeker

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE YAPILIŞI

Un, tozşeker, sıvıyağ, margarin, kabartma tozu, vanilya ve yumurtayı yoğurun. Hamurdan ceviz iriliğinde bezeler koparıp, yuvarlayın. Sütte bekletin. Sütten alıp haşhaşa bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Şerbeti için su ve tozşekeri kaynatın. Ilık şekerparelerin üzerine kaynar haldeki şerbeti gezdirin.