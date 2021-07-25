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Giriş Tarihi: 25.7.2021 22:29 Son Güncelleme: 25.7.2021 22:29

Haşhaşlı Şekerpare tarifi: MasterChef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Haşhaşlı Şekerpare tarifi: MasterChef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, jüri olarak görev yapan Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan Haşhaşlı Şekerpare yapmalarını istedi. Televizyonda yapılışını gören izleyiciler ise evde kendileri de yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyerek Haşhaşlı Şekerpare tarifi ile ilgili olarak MasterChef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen MasterChef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021 MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sunulan Haşhaşlı Şekerpare'yi evinde yapmak isteyen izleyiciler MasterChef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE TARİFİ NASIL YAPILIR?

En güzel ve lezzetli haşhaşlı şekerpare tarifi ve tüm detaylar şöyle;

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE MALZEMELERİ

  • 1 KG un
  • 1.5 su bardağı tozşeker
  • 1 su bardağı + 2 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 250 gr. margarin
  • 2 paket kabartma tozu
  • 2 paket vanilya
  • 5 adet yumurta
  • 2 su bardağı süt
  • 250 gr. haşhaş

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı su
  • 1 kg. tozşeker

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE YAPILIŞI

Un, tozşeker, sıvıyağ, margarin, kabartma tozu, vanilya ve yumurtayı yoğurun. Hamurdan ceviz iriliğinde bezeler koparıp, yuvarlayın. Sütte bekletin. Sütten alıp haşhaşa bulayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Şerbeti için su ve tozşekeri kaynatın. Ilık şekerparelerin üzerine kaynar haldeki şerbeti gezdirin.

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Haşhaşlı Şekerpare tarifi: MasterChef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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