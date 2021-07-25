Keş peynirli cevizli erişte tarifi: MasterChef Keş peynirli cevizli erişte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sunulan Keş peynirli cevizli erişte'yi evinde yapmak isteyen izleyiciler MasterChef Keş peynirli cevizli erişte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

KEŞ PEYNİRLİ CEVİZLİ ERİŞTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

En güzel ve lezzetli Keş peynirli cevizli erişte tarifi ve tüm detaylar şöyle;

ERİŞTE NEDİR?

Erişte nedir? Un, yumurta, yağ ve tuz karışımı olan hamurun tek tek daireler halinde açılıp ince ince kesilmesinden elde edilen bir çeşit makarnadır. Orta Asya ülkelerinde kesme adı ile bilinir. Anadolu'da ise cok önemli bir kış hazırlığıdır. Çorbasından makarnasına kadar birçok çeşidi yapılır.

KEŞ NEDİR?

Esasen kurutulmuş yoğurttur. Süzme yoğurtla yapılan oldukça sert bir çökelek çeşididir.

Anadolu'da birçok mutfakta kurut ismiyle tanınır ancak meşhur olarak Bolu mutfağında yer alır ve çok sevilerek tüketilir.

Yoğurdu kendiniz de elde edebilirsiniz.

Yoğurdu bolca tuzlayıp karıştırdıktan sonra bez bir torba içerisine koyup bir yere asarak suyunun süzülmesini bekleyin.

Keş için gerekli olan tuzlu süzme yoğurdunuz hazır demektir. Güneşte kuruttuktan sonra rendeleyerek, parçalayarak, erişte pilavında, bir pidenin iç malzemesi olarak ya da salatalarda ve birçok yerde kullanabilirsiniz.

Ayrıca bir parça keşi ıslatarak yumuşatıp dövülmüş yarma ile karıştırıp çorba yapabilirsiniz.

KEŞ NASIL YAPILIR?

4 kg. yağlı süzme yoğurda iki yemek kaşığı turşu yapımında kullanılan kaya tuzu koymamız gerekiyor.

Elde ettiğimiz yağlı süzme yoğurdu bir tencereye alıyoruz ve üzerine tuz ilave edip karıştırıyoruz. İstediğimiz şekli veriyoruz; mesela elimizde yuvarlayarak küçük toplar elde edebiliriz. Hazırladığımız keşlerimizi güneş gören bir yere koyup kurumaya bırakıyoruz. Taş gibi sert olunca hazır demektir.

EV ERİŞTESİ NASIL YAPILIR?

3 adet yumurta

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Aldığı kadar un

Tuz

YAPILIŞI:

Bir büyük kaseye un hariç diğer tüm malzemeleri koyup karıştırıyoruz. Azar azar unu ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz. Tıpkı mantı hamuru gibi erişte hamurunun da sert bir hamur olması çok önemlidir çünkü ancak o zaman rahat açılabiliyor.

Hamurumuzu yoğurduysak üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurları bezelere ayırıyoruz ve unladığımız tezgamızda yufka şeklinde açıyoruz. Açtığımız yufkaların serin bir yerde hafif kurumasını sağlıyoruz. Ardından şeritler halinde kesmeye başlıyoruz. Temiz bir bezin üzerinde kestiğimiz erişteleri arada bir karıştırarak kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan eriştelerimizi de bir kavanozda saklıyoruz ve pişireceğimiz günü bekliyoruz.

PÜF NOKTASI

Daha besleyici ve renkli olmasını isterseniz, içine ıspanak püresi ya da pancar püresi ekleyerek çocuklarınıza yedirebilirsiniz.

Keşli cevizli erişte

1 kase erişte

6 yemek kaşığı tereyağı

Bir miktar ceviz

Bir miktar keş peyniri

YAPILIŞI: Erişteleri tuzlu ve kaynar suda beş dakika haşlıyoruz. Pilav tenceresinde tereyağını eritip kızdırıyoruz. Keş, dövülmüş ceviz ve çok az tuz ilave ediyoruz. Servis ederken önce keş ve cevizi tabağa serpip sonra erişte ve üzerine tereyağlı keşli karışım döküyoruz.

PÜF NOKTASI

Erişteleri haşlamak yerine, tereyağında kavurup üzerine kaynar su dökerek suyunu çektirme yöntemiyle pişirebilirsiniz. Hatta ben yarısını kavurup diğer yarısını suyu ilave ettikten sonra ekliyorum. Böylece iki renkli erişteler elde ediyorum.