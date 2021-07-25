Minestrone tarifi: MasterChef Minestrone nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tarafından yapılarak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sunulan Minestrone'yi evinde yapmak isteyen izleyiciler MasterChef Minestrone nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MİNESTRONE TARİFİ NASIL YAPILIR?

En güzel ve lezzetli Minestrone tarifi ve tüm detaylar şöyle;

MİNESTRONE MALZEMELERi

250 gram ilikli kemikli dana eti

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 adet pırasa

4 adet lahana yaprağı

3-4 adet kereviz yaprağı

4 çiçek karnabahar

4 çiçek brokoli

50 gram kelebek makarna

2 tatlı kaşığı tuz

MİNESTRONE YAPILIŞI

Et, yemeklik doğranmış soğan, sarımsak dişleri ve karabiberi derin bir tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip, kemik etten ayrılana dek kaynatın. Pırasa, lahana ve kereviz yaprağını kıyın. Karnabahar ve brokoliyi çiçeklerine ayırın. Kemikleri tencereden alıp, sebzeleri ekleyin. Tuzu katın. Çorbayı ocaktan almadan 15 dakika önce makarnayı ilave edip, pişirin. Sıcak olarak servis yapın.