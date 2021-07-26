Acem Pilavı tarifi: MasterChef Acem Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Acem Pilavı tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Acem Pilavı yapmaları istenmesi sonrasında yoğun olarak merak edilerek Acem Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

ACEM PİLAVI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ACEM PİLAVI TARİFİ

1 Kg kuşbaşı kuzu eti

2 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı - 3 tatlı kaşığı tereyağı

1 adet soğan,2 adet havuç

3 su bardağı et suyu

1 çay bardağı badem, tuz

1 çay bardağı antepfıstığı

ACEM PİLAVI YAPILIŞI

Öncelikle pirinci tuzlu ılık suda 15 dakika bekletin ve süzün. Bol suyla yıkadıktan sonra süzülmesi için bir kenara alın. 2 çorba kaşığı tereyağını eritin ve kıyılmış soğanı kavurun. Et suyunu ilave edin ve kaynayınca tuzunu ayarlayın ve pirinci katın. Tencerenin ağzı kapalı olarak, kaynayana dek harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Diğer taraftan eti 1 çorba kaşığı tereyağında kavurun. Jülyen doğranmış havuç, badem ve antepfıstığını ayrı ayrı tavalarda 1 'er tatlı kaşığı tereyağında kavurun. Servis tabağına önce pilavı alın, üzerine sırasıyla et, havuç, badem ve antepfıstığını yerleştirin. Sıcak olarak servis yapın.