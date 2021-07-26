Aşkın Tarifi 7. son bölüm izle! Naz ile Fırat arasındaki gerilim artıyor

Aşkın Tarifi 7. son bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler ise "Aşkın Tarifi 7. son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Aşkın Tarifi 7. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Naz'ın, Fırat'ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz'ın Fırat'la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz'ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulur.
Böylece, Taylan'ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat'a karşı boş durmaz. O da Feza'yı kendi safına çekerek, Fırat'tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer. Taylan'ın Feza'yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır. Üstelik Taylan'ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat'la yollarının kesişmesine sebep olur.
Fırat'ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz'la Fırat'ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz'ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz'ın Fırat'a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır. Naz, her şeye rağmen Fırat'a güvenebilecek midir? Fırat'ı bekleyen sürpriz nedir?