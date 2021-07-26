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Giriş Tarihi: 27.7.2021 00:54 Son Güncelleme: 27.7.2021 00:54

Aşkın Tarifi 7. son bölüm izle! Naz ile Fırat arasındaki gerilim artıyor

Aşkın Tarifi 7. son bölüm izle! Naz ile Fırat arasındaki gerilim artıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi 7. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Naz ile Fırat arasındaki gerilim artıyor. Dizinin televizyonda yer alan gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Aşkın Tarifi 7. son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Aşkın Tarifi 7. son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Aşkın Tarifi 7. son bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler ise "Aşkın Tarifi 7. son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

AŞKIN TARİFİ 7. SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Aşkın Tarifi 7. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;

Aşağıdaki link ile Aşkın Tarifi 7. son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/askin-tarifi/bolumler/askin-tarifi-son-bolum



AŞKIN TARİFİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın, Fırat'ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz'ın Fırat'la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz'ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulur.

Böylece, Taylan'ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat'a karşı boş durmaz. O da Feza'yı kendi safına çekerek, Fırat'tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer. Taylan'ın Feza'yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır. Üstelik Taylan'ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat'la yollarının kesişmesine sebep olur.

Fırat'ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz'la Fırat'ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz'ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz'ın Fırat'a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır. Naz, her şeye rağmen Fırat'a güvenebilecek midir? Fırat'ı bekleyen sürpriz nedir?

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Aşkın Tarifi 7. son bölüm izle! Naz ile Fırat arasındaki gerilim artıyor
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