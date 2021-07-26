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Giriş Tarihi: 26.7.2021 22:29 Son Güncelleme: 26.7.2021 22:29

Biber salçası tarifi: MasterChef Biber salçası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Biber salçası tarifi: MasterChef Biber salçası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021’de düello heyecanı sürüyor. MasterChef son bölümde jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler düelloya katılan yarışmacılardan biber salçası yapmalarını istedi. TV ekranlarında biber salçası yapılışını gören izleyiciler ise evlerinde yapmak isteyerek Biber salçası tarifi ile ilgili olarak, Biber salçası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Biber salçası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Biber salçası tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından biber salçası yapmaları istenmesi sonrasında yoğun olarak merak edilerek Biber salçası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

BİBER SALÇASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

BİBER SALÇASI MALZEMELERİ

  • 1 kilo kırmızı kapya biberine
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 4 -6 acı kırmızı süs biber gerekli
  • Üzeri için biraz sıvı yağı

BİBER SALÇASI NASIL YAPILIR?

  1. İlk olarak yıkadığımız ve içini temizlediğimiz kapya biberlerini büyük bir tencereye alıyoruz.
  2. Biberleri 4'e kesmeniz yeterli biberlerin yarısına kadar gelecek suyla dolduruyoruz tencereyi ve biberler yumuşayana kadar haşlıyoruz.
  3. Daha donra suyunu süzüp blenderden geçiriyoruz. Acı kırmızı biberleri de geçirip hep birlikte büyük bir teflon tavaya alıyoruz. Altını açıp hep başında bekleyeceğiz yanmasın diye karıştıracağız.
  4. Tuzu ekleyip kaynatmaya başlıyoruz. Kalan suyunu da iyice çekecek. Bu biraz sürüyor kaşıkla salçamı içinden geçtiğinizde o salça tekrar birleşmiyorsa yanı ayırdığınız gibi kalıyorsa o salça bir 10 dakika daha kaynatın tamamdır.
  5. Sıcakken kavanozlara boşaltın ve üzerine sıvı yağ dökün küflenmemesi için.
  6. Salçayı buzdolabında saklayın.

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Biber salçası tarifi: MasterChef Biber salçası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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