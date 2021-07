Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Furkan Palalı’nın özel hayatı, kariyeri ve ailesi

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret karakterine hayat veren Furkan Palalı, hayat hikayesi ve kariyeri yönünden araştırılıyor. 2010 yılından bu yana pek çok dizide filmde yer alan oyuncu, Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir gibi soruların öznesi oldu. İşte, hayranları tarafından mercek altına alınan Furkan Palalı'nın özel hayatı, kariyeri ve ailesi hakkında merak edilenler.

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı 27 Ekim 1986 yılında dünyaya geldi. Konya'da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Palalı, bu süreçte Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başladı. Aynı kulüpte 7 yıl top koşturduktan sonra 2000 yılında Tofaş Kulübü'ne transfer oldu. Burada 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti. Üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamlayan Palalı, aynı zamanda yaratıcı drama eğitimi ve tiyatro oyunculuğu eğitimi de aldı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyurmaya başladı. Kariyerine Küçük Sırlar, Adını Feriha Koydum gibi dizilerde yardımcı oyunculuk yaparak başlayan Palalı, 2012'de Son Yaz adlı dizide ilk başrolünü oynadı. 2013 yılında Aşk Emek İster adlı dizide yine başrol olarak seyircinin karşısına çıkan oyuncu, Demir karakterine hayat verdi. Bu projede Ekin Türkmen ve Müge Boz ile birlikte rol aldı. 2014'te Kızıl Elma'da Murat, 2015'te Son Çıkış'ta Kenan karakterine hayat veren isim, 2016 yılında No:309'da Demet Özdemir ile başrolü paylaştı. Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar gibi önemli isimlerle birlikte çalıştı. 2018'de Bir Mucize Olsun'da Yiğit Tümer, 2019'da Benim Tatlı Yalanım'da Nejat Yılmaz karakterini canlandırdı. 2017'de Direniş Karatay, 2019'da Yuvaya Dönüş adlı filmlerde yer alan oyuncu, şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide Fikret Fekeli rolüyle seyircinin karşısına çıkıyor. Palalı, bu projede Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan, Hande Soral, Melike İpek Yalova gibi isimlerle birlikte rol alıyor. Oyuncu, 2020'de Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülünü kazandı. Bir dönem Burcu Kıratlı ile aşk yaşayan Furkan Palalı'nın şimdilerde #BirZamanlarÇukurova'dan rol arkadaşı Melike İpek Yalova ile beraberlik yaşadığı iddia edildi.