Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Hız Tutkusu filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Başrollerinde Dominic Cooper, Aaron Paul gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım 20214 yılında vizyona girmiştir. Peki Hız Tutkusu filmi konusu ne? Hız Tutkusu filmi oyuncuları kim?

HIZ TUTKUSU FİLMİ KONUSU NE?

Ailesinin Marshall Motors adlı otomobil tamirhanesini arkadaşlarıyla işleten Tobey Marshall (Aaron Paul), babasının ölümünün ardından kendilerine kalan borçları ödemek için bir yandan çalışırken, diğer yandan da yeraltı otomobil yarışlarında katılır. Zengin ve güçlü düşmanı Dino Brewster (Dominic Cooper), Tobey'den dünyanın en hızlı Mustang'ini yapmasını teklif eder. Tobey bu teklifi kabul eder ve aynı zamanda Dino ile bir yarışa girer. Ancak bu yarış ölümle sonuçlanır ve Tobey suçlu bulunur. İki yılını hapishanede geçiren Tobey, özgürlüğüne kavuşunca Dino'dan intikam almaya yemin eder. Ülkenin en zor yarışlarından The De Leon'a katılacak olan Tobey'nin intikam yarışı için önünde sadece 48 saati vardır.

HIZ TUTKUSU OYUNCULARI KİMLER?

Dominic Cooper

Aaron Paul

Imogen Poots

Michael Keaton