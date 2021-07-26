İncir reçeli tarifi: MasterChef İncir reçeli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İncir reçeli tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından İncir reçeli yapmaları istenmesi sonrasında yoğun olarak merak edilerek İncir reçeli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.
İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
İNCİR REÇELİ MALZEMELERİ
- 1 kg taze incir,
- 600 gr toz şeker,
- Yarım limonun suyu,
- 1 çay kaşığı tereyağı,
- 1 çay bardağı su.
İNCİR REÇELİ HAZIRLANIŞI
- İncirlerin sap kısımlarını kesip, yıkayalım ve bir süre süzgeçte bekletelim.
- Geniş bir tencerenin içine incirleri tek sıra olarak yan yana dizelim.
- Üzerine toz şekeri, suyu ilave edelim ve kısık ateşte pişirelim. (incirleri zedelememek için reçeli hiç karıştırmıyoruz)
- Tencereyi hafifçe sağa sola sallayarak reçeli karıştıralım.
- Kaynamaya başlayınca tereyağını ilave edelim.
- İncirler yumuşayıncaya kadar kaynatalım.
- Reçelimiz kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edelim ve 5 dakika daha kaynatıp, ocaktan alalım.
- Taze İncir Reçelimizi soğuduktan sonra kavanozlara doldurup, buzdolabında muhafaza edelim.