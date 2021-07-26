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Haberler Medya Haberleri Ispanaklı peynirli kol böreği tarifi: MasterChef Ispanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 26.7.2021 23:24 Son Güncelleme: 26.7.2021 23:24

Ispanaklı peynirli kol böreği tarifi: MasterChef Ispanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ispanaklı peynirli kol böreği tarifi: MasterChef Ispanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021’de düello heyecanı sürüyor. MasterChef son bölümde jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler düelloya katılan yarışmacılardan Ispanaklı peynirli kol böreği yapmalarını istedi. TV ekranlarında Ispanaklı peynirli kol böreği yapılışını gören izleyiciler ise evlerinde yapmak isteyerek Ispanaklı peynirli kol böreği tarifi ile ilgili olarak, Ispanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Ispanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Ispanaklı peynirli kol böreği tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Ispanaklı peynirli kol böreği yapmaları istenmesi sonrasında yoğun olarak merak edilerek Ispanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

ISPANAKLI PEYNİRLİ KOL BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?


ISPANAKLI PEYNİRLİ KOL BÖREĞİ MALZEMELERİ

  • 4 adet yufka
  • 2 demet ıspanak
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet orta boy soğan
  • 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • Yarım su bardağı süt

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta
  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • Çörek otu

ISPANAKLI PEYNİRLİ KOL BÖREĞİ YAPILIŞI

Ispanağı temizleyip yıkadıktan sonra ince kıyın. Sıvı yağın yarısını bir tavaya alıp kızdırın. Üzerine ince kıyılmış soğan ekleyin ve rengi dönene dek kavurun. Ispanağı ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biber katarak kavurun. Kalan sıvı yağ ve sütü karıştırın. Yufkaları düz bir zemine yayarak tam ortadan ikiye bölün. Bir parça yufkanın üzerine sütlü sıvı yağdan sürün. Ispanaklı harçtan koyup, peynir serpin. Yufkayı düz tarafından başlayarak rulo şeklinde sarın. Daha sonra bir ucundan tutarak kendi etrafında döndürün. Yuvarlak bir fırın tepsisini yağlayıp sardığınız yufkayı tepsinin tam ortasına yerleştirin. İkinci yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Ruloyu tepsideki yufkanın bir ucuna ekleyerek etrafında çevirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin. Üzeri için yumurta ve sıvı yağı karıştırıp böreğin üzerine sürün. Çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

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